МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. В Польше государственные учреждения и органы местного самоуправления с 1 октября обяжут снизить потребление электроэнергии на десять процентов, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. В Польше могут заморозить цены на электричество для экономных граждан

"Государственная администрация, а также администрация органов самоуправления будут обязаны снизить потребление электричества на 10% уже в ближайшее время", — сказал председатель польского правительства, уточнив, что требование будет обязательным уже с 1 октября.

По словам Моравецкого, власти заморозят цены электроэнергии для граждан, которые используют его в год до двух тысяч киловатт-часов. Для отдельных категорий, например, многодетных семей, данный лимит увеличат до 2,6 тысячи киловатт-часов. Граждане, которые снизят потребление электроэнергии на десять процентов получат дополнительную скидку.