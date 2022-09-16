БЕРЛИН, 16 сен — ПРАЙМ. Берлинские пекарни начали экономить и готовятся повышать цены на фоне роста счетов за электричество, но не сдаются и одновременно осуждают министра экономики Роберта Хабека, который заявил, что пекари для решения своих проблем могут просто остановить работу и переждать кризис. Какие настроения витают в пекарнях Германии и столице, — в репортаже РИА Новости. США не спасут: Европа осталась один на один с энергетическим кризисом

Ранее Хабек усомнился в том, что пекарни из-за энергокризиса могут обанкротиться, и предложил им в качестве решения пару месяцев не работать — в случае, если повышение цен на хлебобулочные изделия не даст ожидаемого результата, а покупатели отправятся за выпечкой в супермаркеты.

ВЗДОР ОТ ХАБЕКА

После высказываний министра в тренды немецкого сегмента социальной сети TikTok попало обращение к правительству пекаря из сети Dinkelmeister города Люнебурга, которое на данный момент посмотрело почти миллион человек.

"Многоуважаемый господин Хабек. Мне 48 лет, я индивидуальный предприниматель, у нас десять сотрудников в нашей маленькой пекарне. Я Вас призываю уйти в отставку. То, что Вы несете, — худший вздор за все послевоенное время в Германии. Вам совершенно безразлична страна. Вам плевать на ремесленников", — заявляет пекарь.

По его мнению, слова Хабека указывают на истинный уровень интеллекта министра, который "принимал, видимо, душ с феном или причесывался молотком".

"Совершите благо для Германии и уходите в отставку, забрав с собой госпожу (главу МИД ФРГ Анналену — ред.) Бербок и Шольца прихватив в придачу, бесплатно. Он потом все равно об этом не вспомнит", — добавил он, намекая на заявление канцлера Олафа Шольца в деле о мошенничестве Cum Ex, что он не может вспомнить о задокументированной встрече с одним из фигурантов.

СВЕТ — ТИШЕ, ЦЕНЫ — ВЫШЕ

В Берлине частные пекарни перестали быть неотъемлемой частью ландшафта города с тех пор, как их сменили пришедшиеся столичным жителям по вкусу брассери, точки стрит-фуда и разнообразные кафе, работающие с поставляемым товаром и полуфабрикатами. Боррель призвал испанцев принести в жертву рождественскую иллюминацию

В кондитерской и пекарне Aux Delices Normands посетителей днем встречает зал, освещенный лишь витринами с выставленными там тортами, пирогами и кексами. Таким образом тут стараются сэкономить на электричестве в солнечные дни.

Заведение ищет сотрудников, готовых работать "в сменном графике, в выходные и праздничные дни", о чем оповещает в заявлении на входной двери. Нехватка соискателей и нежелание работать в таком режиме — одна из самых больших проблем отрасли, помимо растущих налогов, цен на энергоносители и задерживающихся поставок сырья.

Местные завсегдатаи — люди преимущественно старшего возраста и при деньгах, а выпечка в среднем стоит от 4 евро и выше. Пожилая дама, она только что вернулась из отпуска, спрашивает, можно ли ей, как и прежде, приходить по средам завтракать — и получает положительный ответ.

Хозяйка за прилавком жалуется, что ей придется "к сожалению" повысить цены на изделия, иначе не свести дебет с кредитом. Посмотрев на пожилую женщину, любящую тут завтракать, отмечает, что ее покупатели "верные".

Неподалеку находится пекарня Fritz Mälzer. Реклама при входе гласит, что Mälzer одной из первых стала печь в Берлине по рейнским заветам. В интернете заведение рекламирует собственное изобретение — "украинер". Это переосмысление знаменитого пончика "берлинер" (берлинец — ред.), но с сине-желтой глазурью и ванильным кремом внутри. Зима протестов: европейцы остались без денег и привычного комфорта

"Странные заявления, конечно", — говорит хозяйка о нашумевшем высказывании министра экономики. "Украинера" на данный момент в их ассортименте нет.

В пекарне с галльским названием Сrapulix играет джаз и к покупателям выходит сам хозяин в фартуке с въевшейся мукой. К закрытию остались лишь круассаны.

"Они все вдруг стали использовать тему повышения цен. Я, конечно, подниму стоимость выпечки, но только если действительно уже деваться будет некуда. Сейчас же дела идут ни шатко ни валко", — говорит пекарь, принимая оплату.

Хозяин подает заказанный рогалик с луком и шварцвальдской ветчиной — "Мой фаворит", следом в качестве подарка идет круассан с сыром.

"Не позволю таким высказываниям влиять на себя", — заключает он.