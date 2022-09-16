МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов призвал страны-члены Шанхайской организации сотрудничества к системному партнерству в области энергетики. Немецкие пекари обвинили власти страны в провоцировании энергокризиса

Туркменский лидер в ходе выступления на саммите ШОС в качестве почетного гостя предложил приступить к планированию совместных проектов по диверсификации поставок энергоносителей с целью обеспечения как потребностей государств ШОС, так и с перспективой выхода на внешние рынки. Он отметил, что страна обладает необходимыми ресурсными мощностями для существенного наращивания объемов таких поставок, а за многие годы туркменской стороной наработан солидный международный опыт сотрудничества в энергетике.

Бердымухамедов добавил, что Туркменистан поставляет свой газ в Россию, Китай и соседние страны, а также активно работает над реализацией проекта строительства газопровода Туркменистан — Афганистан – Пакистан — Индия.

"Здесь хотел бы особо подчеркнуть важность участия в этих и других многосторонних проектах Афганистана как одного из ключевых факторов восстановления его экономики и социальной сферы и, в конечном итоге, достижения мира и согласия. Также считаем первоочередной задачей оказание всесторонней экономической и гуманитарной поддержки братскому афганскому народу", — сказал туркменский лидер.