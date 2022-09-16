МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Евросоюз поддерживает роль и миссию МАГАТЭ в обеспечении ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. В Запорожской области заявили о разочаровании резолюцией МАГАТЭ

"Мы поддерживаем роль и миссию МАГАТЭ, когда речь идет об обеспечении атомной безопасности", — сказал он РИА Новости, комментируя резолюцию агентства по ситуации на станции.

По словам Стано, Евросоюз "вновь призвал Россию немедленно прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС, прекратить препятствовать ее работе и преследовать ее персонал, без промедления покинуть этот район".

Он добавил, что ситуация на ЗАЭС "угрожает крупной ядерной катастрофой".

Совет управляющих МАГАТЭ 15 сентября принял резолюцию с требованием к России "немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС". В поддержку резолюции было 26 голосов, два — против, еще семь воздержались. До этого миссия МАГАТЭ посетила станцию, там на постоянной основе остались два представителя агентства. Постпредство России при международных организациях в Вене назвало резолюцию "антироссийской", отметило, что в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС.