МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ЦБ не делает количественных оценок влияния поставок газа по "Северному потоку" на платежный баланс РФ заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Набиуллина высказалась об универсальном решении для инвестиций

"Что касается оценок влияния по "Северному потоку" — мы не делаем количественных оценок эффекта того, что происходит по тому или иному направлению поставок того или иного нашего ресурса", — заявила глава ЦБ.

При этом она отметила, что ЦБ берет во внимание повышенные риски, которые могут ограничивать поставки энергоресурсов из России, что отражается в достаточно консервативных подходах к оценке доходов от нефтегазового сектора.

"Очень важно понимать, что речь идет о доходах от нефтегазового сектора, потому что там две величины: цена и объемы — может быть цена меньше и наоборот. Мы это учитываем, безусловно, это один из важнейших факторов прогноза, но еще раз подчеркну, что мы здесь подходим достаточно консервативно при подготовке наших базовых сценариев. И в октябре мы будем — естественно, с учетом поступающих данных — уточнять свои прогнозные оценки", — сказала она.