БЕРЛИН, 16 сен — ПРАЙМ. В Германии в следующем году цены за электроэнергию для конечных потребителей могут вырасти на 60%, заявили в немецкой ассоциации местных коммунальных служб (VKU). Германия продолжает экспортировать электроэнергию во Францию

"Мы ожидаем дальнейшего роста цен на электроэнергию. До сих пор рост составлял порядка 10%, в следующем же году ожидается повышение цен примерно на 60%", — сообщил в пятницу представитель ассоциации во время интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.

Он объяснил, что до сих пор цены на электричество росли в меньшей степени, чем на газ, который потребителям уже в текущем году выходит на 30-60% дороже. С точки зрения VKU, такое развитие продолжится и в следующем году, "а возможно даже ухудшится".

"Повышение цен на несколько тысяч евро в год станет чрезмерной нагрузкой для многих. Нам нужна комплексная программа помощи не только в отношении повышения цен в этом году, но и в следующем", — подчеркнул представитель ассоциации.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.