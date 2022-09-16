САМАРКАНД, 16 сен — ПРАЙМ. Представители Siemens сами поставили подписи, что турбины "Северного потока" не подлежат использованию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Они видели и зафиксировали. Подписи свои поставили под актом. Ремонтировать надо, эксплуатировать невозможно. Пожаро и взрывоопасно", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан. Путин предложил ЕС снять санкции с "Северного потока — 2"

Он подчеркнул, что Россия здесь ни при чём.

Вместе с тем поставки газа по "Северному потоку", также одному из основных маршрутов экспорта российского газа, остановлены с конца августа. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".

Немецкая Siemens заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Однако позже "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.