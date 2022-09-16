САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен — ПРАЙМ. Энергетический кризис в Европе начался не с начала спецоперации на Украине, а гораздо раньше — с "зеленой" повестки, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин предложил ЕС снять санкции с "Северного потока — 2"

На пресс-конференции после саммита ШОС президенту рассказали, что европейские чиновники предлагают своим гражданам отправлять ему счета за электроэнергию, и спросили, как он на это отреагирует. Президент назвал это очередной попыткой переложить проблему с больной головы на здоровую.

"Энергетический кризис в Европе начался не с начала специальной военной операции России на Украине, в Донбассе, не с этого, гораздо раньше, на год, если не раньше. Начался он, как это не покажется странным, с "зеленой" повестки", — сказал Путин.

Президент добавил, что "зеленая" повестка важна, нужно заботиться о климате, но делать это нужно осторожно, аккуратно, а европейские страны для достижения сиюминутной политической конъюнктуры пошли на сворачивание у себя углеводородной энергетики вообще.