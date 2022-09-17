МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Фасад Версальского дворца и пирамида Лувра будут отключены раньше вечером для экономии энергии, даже если эти меры носят чисто символический характер, рассказала в субботу во время интервью на телеканале France 2 министр культуры Франции Рима Абдул-Малак. В Польше заявили о проблемах для производителей стекла из-за цен на газ

"Мы собираемся погасить пирамиду Лувра раньше, уже сегодня вечером. Вместо того, чтобы выключать пирамиду в час ночи, Лувр выключит ее в 23 часа… Мы также отключим фасад Версальского дворца в 22 часа вместо 23 часов со следующей недели", — сказала она.

Министр добавила, что этих символических мер недостаточно, это важно для мобилизации граждан на чрезвычайную экологическую ситуацию, но важно принимать конкретные меры для экологического перехода.

"Например, музей Орсе сократил потребление энергии на треть, просто заменив лампочки и переключившись на светодиоды, что мы постараемся сделать во всех музеях", — уточнила она.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что подсветка ряда административных зданий в Париже перестанет работать после 10 часов вечера в целях экономии энергии.

Идальго отметила, что Парижу необходима поддержка государства с тем, чтобы инвестирование в городские проекты не прекращалось. Она также призвала правительство выключать подсветку административных зданий.

Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу около 30 бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа Pailleron.