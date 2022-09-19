МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Около 350 тысяч домовладений на юго-западе Японии остались без электричества из-за сильного тайфуна "Нанмадол", согласно данным энергетических компаний. Уровень поддержки правительства Японии опустился до рекордно низкого уровня

По данным компании Kyushu Electric Power, перебои с электричеством отмечаются во всех 7 префектурах острова, всего без света остались 300 тысяч домохозяйств. Оператор острова Сикоку компания Shikoku Electric Power Company сообщила, что нет электричества в 20 тысячах домов в префектуре Коти, 5,4 тысячи в префектуре Токусима и 1,4 тысячи в префектуре Кагава, всего 34,6 тысячи домовладений.

Согласно данным Chugoku Electric Power Company — оператора южных районов острова Хонсю, куда тайфун пришел утром в понедельник, в префектуре Ямагути без света остались 8,2 тысячи домов, в префектуре Окаяма 2,3 тысячи, всего 10,5 тысячи домохозяйств.

В настоящее время тайфун, который получил свое название в честь памятника микронезийской культуры – комплекса Нан-Мадол, движется над префектурой Ямагути на южной оконечности основного японского острова Хонсю на границе с Кюсю. Тайфун идет в северо-восточном направлении. Ночью тайфун прошел над территорией острова Кюсю. В префектуре Миядзаки, в которой под влиянием тайфуна ливневые дожди начались еще в четверг, за это время выпало 985 миллиметров осадков, что примерно соответствует двойной месячной норме для сентября в этом районе. Как ожидается, тайфун, двигаясь над западным побережьем Японии, уйдет восточнее и к утру вторника пройдет с запада на восток над северными районами острова Хонсю. Сейчас давление в центре тайфуна составляет 975 гектопаскалей, сила ветра 30 метров в секунду, при порывах – до 45.

Из-за тайфуна пострадали 43 человека. Тайфун привел к отмене 801 авиарейса со взлетом и посадкой в префектурах на Кюсю и Сикоку на юго-западе Японии. Кроме того, уже объявлено об отмене 62 авиарейсов обеих авиакомпаний на вторник. "Нанмадол" отразился и на железнодорожном сообщении. Отменены все скоростные электропоезда "Синкансэн" на острове Кюсю до конца дня. Со второй половины дня по мере продвижения тайфуна на север, будет прекращено движение скоростных электропоездов "Синкансэн" между Син-Осака и Нагоей, сокращено число поездов между Нагоей и Токио. Также со второй половины дня будет прекращено или значительно сокращено движение обычных поездов в префектурах Осака, Киото, Хёго, Хиросима, Ямагути, Симанэ, Тоттори. Поступает информация об отмене паромов, выходящих из Токийского залива и соседней с Токио префектурой Тиба.