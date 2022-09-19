АНКАРА, 19 сен — ПРАЙМ. Европейский союз не смог справиться с энергетическим кризисом, принятие решения запаздывает, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. ЦБ России и Турции начнут работу по переводу оплаты за газ в рубли

"К сожалению, Европейский Союз не смог хорошо справиться с этим энергетическим кризисом. Они не могут собраться вместе и принять решение, они опаздывают. Мы приняли ряд мер как на рынке электроэнергии, так и на рынке природного газа", — приводит слова министра телеканал Habertürk.

По его словам, правительство страны продолжает работать над тарифами таким образом, чтобы снять бремя, особенно с тех, кто имеет низкие и средние доходы.

"Мы являемся одной из стран, где это отражается в наименьшей степени. Сегодня цена одного кубического метра газа с учетом всего в Анкаре составляет примерно 5,7 лир. Но в Берлине она составляет 43,3 лиры, а в Амстердаме — 66,6 лир", — заявил министр.

Основными поставщиками газа в Турцию являются Россия, Азербайджан и Иран.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.