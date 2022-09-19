МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии из ветра в Европе поступательно растет с наступлением осени, на прошлой неделе в среднем она достигла 17,34% в общем объеме, следует из данных ассоциации WindEurope. В Турции оценили решения Евросоюза в борьбе с энергокризисом

Рост показателя за прошедшую неделю составил сразу 5,44 процентных пункта (п.п.). При этом в летние месяцы он устойчиво находился на уровне 9-11% и лишь единожды превысил 15%. За первую неделю сентября объем ветрогенерации в Европе вырос на 1,64 процентного пункта, до 11,17%, за вторую — на 0,73 процентного пункта, до 11,9%.

Между тем, поставки российского газа в Европу остаются ограниченными. Так, заявка на прокачку в сторону Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 19 сентября составляет 42,4 миллиона кубометров, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Показатель держится на уровне 40-42 миллионов с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".

Газопровод "Северный поток" с конца августа приостановлен, поскольку в ходе планового техобслуживания были выявлены неисправности на единственном работавшем агрегате станции "Портовая". Как сообщал "Газпром", немецкая Siemens осмотрела неполадки и выразила готовность устранить их, но из-за санкций Запада делать это негде.

Евросоюз при этом продолжает заполнять подземные хранилища газа, свидетельствует информация Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). По данным на конец газовых суток 17 сентября (завершились в 7.00 мск 18 сентября), европейские ПХГ заполнены на 85,58%, прирост за день составил 0,28 процентного пункта (0,37 процентного пункта в среднем в августе).

Целевой порог в 80%, который нужно было достичь к 1 ноября, уже преодолели 14 из 18 стран ЕС, в которых есть газовые хранилища. При этом всего в ЕС 27 государств. Газовые хранилища обычно обеспечивают 25-30% потребляемого в Европе зимой газа, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии. Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных стран ЕС не гарантируют надежного прохождения зимы, считает "Газпром".