МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Российская Федерация готова хоть завтра запустить "Северный поток — 2", заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев. Посол объяснил скачок цен на газ в Европе

"Северный поток — 2", в который были вложены многомиллиардные инвестиции, полностью готов к эксплуатации, прошёл все проверки, отвечает самым строгим стандартам безопасности. Его запуск помог бы Германии решить многие проблемы. Но Берлин продолжает от него открещиваться, стимулируя тем самым дефицит газа и рост цен. Наша страна, как подтвердил президент России, готова запустить его хоть завтра", — сказал Нечаев.

Дипломат также прокомментировал проблему с возвратом турбины "Газпрому" и ремонта другой турбины для "Северного потока — 1". "Убедительные разъяснения на этот счёт давались президентом России, в том числе в ходе недавней сессии Восточного экономического форума. В целом, это вопрос хозяйствующих субъектов. Дочерние компании германского концерна Siemens должны выполнять взятые на себя контрактные обязательства перед "Газпромом" в плане ремонта, технического обслуживания, безопасности и доставки турбин владельцу", — пояснил собеседник агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 по московскому времени.