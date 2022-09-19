МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Поставки российского природного газа в Европу через территорию Украины в понедельник оставались почти без изменений, а поставки по "Северному потоку-1" по-прежнему приостановлены, согласно данным оператора газопровода. "Молдовагаз" планирует решить вопрос с задолженностью перед "Газпромом"

В понедельник в "Газпроме" заявили, что поставки через территорию Украины в Европу остаются без изменений по сравнению с предыдущими днями и составляют 42,4 млн кубических метров.

Заявки на поставки российского природного газа через пункт Вельке-Капушаны на словацко-украинской границе в понедельник почти не изменились по сравнению с показателем воскресенья 36,7 млн кубических метров, составив около 36,8 млн кубических метров. На это указывают данные оператора украинской газотранспортной системы.

Поставки по "Северному потоку-1" по-прежнему не осуществляются.

Россия приостановила поставки газа по "Северному потоку-1" 31 августа для проведения регламентных работ. Работа газопровода не была возобновлена в связи с техническими проблемами.

В понедельник появились заявки на поставку природного газа по немецким газопроводам, соединяющим "Северный поток-1" с конечными покупателями. Между тем поставки по-прежнему не осуществляются.

Реверсные поставки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу в понедельник в 06.00-07.00 по Гринвичу составляли 1 055 595 киловатт-часов в час, что примерно соответствует показателям предыдущих дней, согласно данным Gascade.