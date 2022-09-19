МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Угольные склады Польши постепенно пустеют, а цены на топливо подскочили в четыре раза из-за введенного властями эмбарго на поставки топлива из России, пишет обозреватель Fakt Юстина Венцек. СМИ: в Германии возобновили подачу заявок на поставки по "Северному потоку"

Обозреватель сравнила уровень цен в нескольких регионах Польши, и пришла к неутешительным выводам: руководство страны не сдержало своего обещания сдержать подорожание угля и компенсировать домохозяйствам траты на топливо.

"Дешевый уголь — по 996,60 злотых за тонну — планировалось обеспечить на законодательном уровне. С августа любое домохозяйство, имеющее угольную печь, могло приобрести топливо по такой цене. На каждое домохозяйство предполагалось три тонны угля. Однако этот законопроект лопнул, как мыльный пузырь: правительству не удалось убедить склады продавать топливо по такой цене. Теперь поляки могут подавать заявления на субсидии и при финансовой поддержке государства покупать уголь. Помощь эта единовременная и составляет три тысячи злотых", — объяснила Венцек.

Отмечается, что цена на имеющийся в стране ресурс выросла до четырех тысяч злотых за тонну, когда одному домохозяйству в Польше в среднем нужно до пяти тонн угля на сезон. Однако проблема кроется еще и в дефиците топлива, который обрушился на Польшу после отказа от российских поставок.

Сотрудница топливного склада в Бялогарде Патриция Доманьская рассказала, что сейчас наблюдается острая нехватка каменного угля, который наиболее востребован клиентами.

"Практически нет поставок с польских шахт. Люди очень обеспокоены тем, что происходит, каждый день я получаю по дюжине телефонных звонков, меня спрашивают, есть ли у нас товар на складе и сколько. Сейчас у меня есть "эко-горошек" по цене 3790 злотых и брикеты за 3150 злотых. Еще недавно такой же брикет стоил у нас чуть больше 1800 тысяч злотых за тонну, но уже последняя доставка была на тысячу злотых дороже", — отметила она.

Работники складов во Вроцлаве сообщили, что получают уголь с задержкой в полтора месяца и не могут сформировать очереди из клиентов. Сотрудник склада в Новы-Сонче признался, что сроки поставок угля неизвестны.

"Есть также места, где уголь можно купить, причем разных видов. Но цены просто ошеломляющие. В Легнице цена приближается к четырем тысячам злотых за тонну. В Новы-Сонче нужно заплатить 4400 злотых! Это означает, что государственной помощи может даже не хватить на тонну топлива", — констатировала Венцек.

Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. Также из-за неоплаты поставок газа в рублях "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG. Это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию.

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