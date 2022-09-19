ПАРИЖ, 19 сен — ПРАЙМ. Энергетический кризис во Франции вызван скорее недостаточным производством атомной энергии, чем нехваткой газа, однако это "сумма двух" факторов, заявила в понедельник президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон. Поставки российского природного газа в Европу стабильны, сообщил Reuters

"Даже при напряженной ситуации с газом, если бы мы производили ядерную электроэнергию, как еще в прошлом году или за год до него, цены были бы ниже, потому что мы были бы более автономными в плане электричества, и у нас не было бы необходимости импортировать его", — сказала она в эфире телеканала France Info.

По словам Варгон, энергетический кризис во Франции вызван не только нехваткой газа в Европе на фоне конфликта на Украине, но и снижением производства атомной энергетики на 25% со стороны крупнейшей энергетической компании в стране Electricitе de France (EDF).

Она заявила, что причиной роста цен на энергию и ее возможной нехватки этой зимой стала "сумма двух" этих факторов, однако если бы одного из них не было, страна "не столкнулась бы с энергетическим кризисом".

При этом Варгон отметила, что для удовлетворения потребностей страны в электричестве, Франция должна также использовать возобновляемые источники энергии, она обязательно необходимо развивать атомную энергетику.

"Нам не нужна только атомная энергетика, нам также нужны возобновляемые источники энергии. Когда мы смотрим на наши потребности в электричестве, мы точно (понимаем), что должны поддерживать атомную энергетику и развивать ее", — сказала она.

Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу около 30 бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа Pailleron.