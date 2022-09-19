МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц 24-25 сентября посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар для проведения переговоров по сотрудничеству в области инноваций, информационных технологий и энергетики, сообщил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. Во Франции объяснили, чем вызван национальный энергокризис

"В субботу (24 сентября) канцлер отправится в Саудовскую Аравию. Там он встретится с саудовским королем и наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. В воскресенье (25 сентября) канцлер встретится с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Зайедом. И во второй половине дня он встретится с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Катаре для переговоров", — сказал он.

По словам представителя правительства, переговоры будут посвящены углублению сотрудничества в области инноваций и информационных технологий, энергетики и вопросов региональной безопасности.

Хебештрайт добавил, что Шольц вернется в Берлин в воскресенье вечером.