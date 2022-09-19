БЕЛГРАД, 19 сен — ПРАЙМ. Власти Сербии подготавливают с руководством США соглашение о стратегическом сотрудничестве в области энергетики, в том числе о строительстве новой ГЭС на Дунае, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович. Вучич заявил, что Сербия будет поддерживать военный нейтралитет

Михайлович в понедельник провела встречу с послом США в Белграде Кристофером Хиллом.

"Сербия находится в начале энергетического перехода, и нам требуются опыт и знания тех, кто в этом процессе опережает нас, если хотим увеличить производство чистой энергии и достичь энергетической безопасности. Больше года мы работали и готовили проект соглашения между двумя правительствами о стратегическом сотрудничестве в энергетике, который бы стал важным шагом в развитии отношений Сербии и США в этой области", — цитирует пресс-служба минэнерго Михайлович.

Вице-премьер добавила, что ожидаются новые большие проекты в энергетике Сербии, среди которых одним из важнейших является проект реверсивной гибридной ГЭС "Джердап 3". Михайлович 1 августа сообщила, что совокупная мощность гидроэлектростанции могла бы достичь 2,4 тысячи мегаватт с еще 400 мегаваттами возможностей для производства электроэнергии с помощью ветра и солнца.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в июле 2021 года, что власти Сербии в ближайшие 10 лет планируют вложить в реновацию существующей системы ГЭС "Джердап" на Дунае 380 миллионов евро. Тогда он осмотрел модернизированный машинный зал ГЭС "Джердап-1" на Дунае на востоке страны. Пятый из шести гидроагрегатов станции, как и остальные, модернизировала российская компания "Силовые машины", он был запущен в ноябре 2019 года. В результате проведенных с 2003 года работ ресурс каждого обновленного агрегата "Джердап-1" продлен на 30 лет, а мощность увеличена со 174 до 201 мегаватт.

"Джердап-1", оборудованная турбинами и генераторами Ленинградского металлического завода и "Электросилы", начала работу в Югославии в 1970 году. Станция дает в год около 5,5 миллиардов мегаватт-часов — половину производимой сербскими ГЭС электроэнергии. "Силовые машины" и госкомпания "Электроиндустрия Сербии" в рамках визита президента России Владимира Путина в январе 2019 года в Белград также заключили соглашение о сотрудничестве при модернизации 10 гидроагрегатов ГЭС "Джердап-2".

ГЭС "Джердап-2" находится на реке Дунае в восточной части Сербии на расстоянии около 260 километров от Белграда. На ней установлены 10 гидроагрегатов, из которых восемь – на основной гидроэлектростанции и два – на дополнительной. Гидросиловое оборудование для агрегатов основной станции изготовлено филиалами "Силмаша" — "Ленинградский металлический завод" и "Электросила" — в 1983–1985 годах. Ранее "Силовые машины" выполнили контракт на модернизацию систем регулирования всех десяти турбин гидроэлектростанции "Джердап-2".