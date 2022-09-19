КИШИНЕВ, 19 сен — ПРАЙМ. "Молдовагаз" вместе с правительством Молдавии работает над возможностью в срок перечислить "Газпрому" авансовый платеж за сентябрь, сообщил в понедельник глава компании Вадим Чебан. "Молдовагаз" попросил власти увеличить средние тарифы на газ на 31,5%

"Сегодня АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" 9,67 миллиона долларов США. Таким образом, компания полностью оплатила августовские поставки природного газа в республику. Совместно с правительством работаем над оплатой аванса за сентябрь", — написал Чебан в Telegram-канале.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.