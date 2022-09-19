МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. КОВЫКТИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ БУДЕТ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДЕКАБРЯ — ГАЗПРОМ

ГАЗ КОВЫКТИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУДЕТ ПОДАН В МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД ДЛЯ ПУСКОНАЛАДКИ 25 ОКТЯБРЯ — ГАЗПРОМ

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