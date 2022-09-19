2022-09-19T17:57:54+03:00
2022-09-19T17:57:54+03:00
2022-09-19T17:57:54+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220919/838170693.html
"Газпром" рассказал о введении Ковыктинского месторождения в эксплуатацию
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
КОВЫКТИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ БУДЕТ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДЕКАБРЯ — ГАЗПРОМ ГАЗ КОВЫКТИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУДЕТ ПОДАН В МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД ДЛЯ... ПРАЙМ, 19.09.2022
энергетика, новости
https://1prime.ru/images/83722/65/837226530.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83722/65/837226530.jpg
https://1prime.ru/images/83722/65/837226529.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83722/65/837226529.jpg
https://1prime.ru/images/83722/65/837226517.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83722/65/837226517.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. КОВЫКТИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ БУДЕТ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДЕКАБРЯ — ГАЗПРОМ
ГАЗ КОВЫКТИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУДЕТ ПОДАН В МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД ДЛЯ ПУСКОНАЛАДКИ 25 ОКТЯБРЯ — ГАЗПРОМ
Новость дополняется