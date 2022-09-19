КАИР, 19 сен — ПРАЙМ. Доля нефтегазовой компании "Новатэк" на месторождениях ливанского шельфа перейдёт ливанскому государству после ухода оттуда компании, заявил в понедельник и.о. министра энергетики Ливана Валид Файяд.

Председатель правления, член совета директоров ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон

Новатэк не планирует покупать российские активы Fortum, заявил Михельсон

"В свете выхода компании Novatek Lebanon SAL из соглашений о разведке и добыче на блоках 4 и 9… министр Файяд принял решение применить положение о вынужденной уступке прав и известил компанию о решении, потребовав уступить всю долю участия в проекте ливанскому государству", — цитирует агентство NNA заявление министерства.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в рамках Восточного экономического форума заявлял, что компания планирует выход из проектов в Черногории и Ливане.

"Новатэк" вместе с французской TotalEnergies и итальянской Eni работают в Ливане над разведкой углеводородов в исключительной экономической зоне страны в Средиземном море.