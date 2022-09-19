КАИР, 19 сен — ПРАЙМ. Доля нефтегазовой компании "Новатэк" на месторождениях ливанского шельфа перейдёт ливанскому государству после ухода оттуда компании, заявил в понедельник и.о. министра энергетики Ливана Валид Файяд. Новатэк не планирует покупать российские активы Fortum, заявил Михельсон

"В свете выхода компании Novatek Lebanon SAL из соглашений о разведке и добыче на блоках 4 и 9… министр Файяд принял решение применить положение о вынужденной уступке прав и известил компанию о решении, потребовав уступить всю долю участия в проекте ливанскому государству", — цитирует агентство NNA заявление министерства.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в рамках Восточного экономического форума заявлял, что компания планирует выход из проектов в Черногории и Ливане.

"Новатэк" вместе с французской TotalEnergies и итальянской Eni работают в Ливане над разведкой углеводородов в исключительной экономической зоне страны в Средиземном море.