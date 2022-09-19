МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В Венгрии разъяснили детали государственной дровяной программы, в соответствии с которой всем жителям страны дается возможность приобрести напрямую до десяти кубометров дров по льготным ценам, сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны. Сенатор заявил о возвращении мира в эпоху угля и дров

"Правительство не с социальной точки зрения, а в интересах решения энергетического кризиса выдвинуло инициативу, в рамках которой дрова, заготовленные в государственных лесхозах, можно будет закупать по единой максимальной цене, в количестве не более 10 кубометров леса на домохозяйство", — сказано в публикации на официальном сайте ведомства.

Предусматривается, что цена твердолиственных пород дерева составит 30 тысяч форинтов (75 долларов) за кубометр дров, цена мягколиственных и хвойных пород — 19 тысяч форинтов (47,5 доллара) за кубометр.

Отмечается, что указанная цена не включает в себя расходы на доставку, оплатить дрова можно в рассрочку. Министерство также опубликовало список мест, где можно будет получить дрова.

"Целью дровяной программы является обеспечение зимой этого года энергетической потребности венгерских семей, у которых еще нет дров, и удовлетворение спроса населения", — отметили в министерстве.

Ранее власти Венгрии упростили ограничения лесозаготовок до конца марта 2023 года из-за энергетического кризиса в Европе. "Зеленые" организации и оппозиционные партии критиковали эту инициативу, опасаясь, что она негативно скажется на экологии. В Будапеште состоялись две акции протеста против ослабления ограничений на лесозаготовки. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь назвал кампанию "клеветнической". В начале сентября глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш анонсировал запуск дровяной программы.