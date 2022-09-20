МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Около 1,2 миллиона потребителей электроэнергии остались без света в пяти регионах Мексики в результате землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло в понедельник на западе страны, сообщила Федеральная комиссия по электроэнергии. Мексика привлекла рекордный объем инвестиций в первом полугодии

"Землетрясение затронуло 1,2 миллиона пользователей в пяти регионах. Сервис восстановлен на 68%, пострадали 8% потребителей из 14,6 миллиона в этих штатах", — говорится в бюллетене, опубликованном в блоге комиссии в Twitter.

Согласно представленной статистике, сильнее других пострадала столица и штат Мехико — в сумме более 900 тысяч потребителей электроэнергии. Ещё 145 тысяч — в штате Колима, 106 тысяч — в Мичоакане, где находился эпицентр толчков, и 72 тысячи — в штате Халиско.

Согласно обновленным данным национальной сейсмологической службы, магнитуда сегодняшнего землетрясения составила 7,7. В настоящий момент известно об одном погибшем в штате Колима и одном пострадавшем в Мехико результате разрушений, вызванных подземными толчками.

Новые подземные толчки произошли в годовщину двух разрушительных землетрясений — 2017 и 1985 годов. Последнее также произошло 19 сентября в штате Мичоакан — тогда магнитуда составила 8,1, погибли свыше 10 тысяч человек.