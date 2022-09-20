МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. В ряде регионов Европы к сегодняшнему дню возникла нехватка дров, и жители начали их воровать, сообщает Washington Post. Первое судно из США доставило газ для Чехии на нидерландский СПГ-терминал

По данным издания, в Великобритании небогатые семьи бросают своих домашних животных, британские школы предупреждают, что подорожание электроэнергии лишило их возможности закупать новые учебники, а польские чиновники обсуждают раздачу противодымных масок, поскольку зимой, как они предполагают, поляки для обогрева будут жечь мусор.

Автор акцентирует, что в нескольких государствах Европы уже возникла нехватка дров и участились случаи их воровства. Бревна крадут прямо с платформ грузовиков, говорится в статье, а в интернете появляются мошеннические сайты, якобы торгующие дровами.