МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" будут приостановлены 22-29 сентября из-за планового техобслуживания газопровода, сообщил "Газпром". СМИ: Саудовская Аравия вновь стала лидером среди поставщиков нефти в Китай

"С 22 по 29 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", — сообщает компания в своем официальном Telegram-канале.

В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью, уточняется в сообщении.

"Сила Сибири" состоит из двух участков — от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) протяженностью около 2200 километров и от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского — почти 800 километров. Первый участок был построен за пять лет и запущен в 2019 году, второй планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023 года.

Первые трубопроводные поставки газа из России в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в 2021 году выросли в два с половиной раза.

Как сообщал 15 сентября вице-премьер РФ Александр Новак, РФ наращивает поставки газа в Китай по "Силе Сибири", в 2022 году они ожидаются на уровне 20 миллиардов кубометров. Это больше анонсированного несколько лет назад плана. Изначально, "Газпром" рассчитывал в 2020 году поставить в КНР до 5 миллиардов кубометров газа, в 2021 году — до 10 миллиардов, в 2022 году — до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намеревалась достичь к 2025 году. Обсуждалось также увеличение поставок до 44 миллиардов кубов газа в год.