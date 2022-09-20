МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Украина разрешила экспортировать уголь в Польшу объемом в 100 тысяч тонн, сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко в ходе рабочей встречи в Варшаве с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой. "Власти не сдержали обещание": поляки раскрыли немыслимые цены на уголь

"Герман Галущенко проинформировал коллегу (Анну Москву – ред.) о решении украинской власти открыть квоту на экспорт угля в Польшу в объеме 100 000 тонн. Польская сторона поблагодарила за это важное политическое решение, отметив, что … угольная отрасль приобрела дополнительный вес", – приводит сообщение ведомства издание Delo.ua.

По информации министерства, на встрече шла речь об усилении сотрудничества в области электроэнергетики, в частности, развитии пропускной способности для экспорта украинской электроэнергии в страны ЕС и скорейшем развитии энергетической инфраструктуры между двумя странами.

Правительство Украины со середины июня установило нулевые квоты на экспорт всех видов угля, кроме коксующегося, позже в начале сентября прияли решение на запрет и коксующего угля, используемого в металлургии. Решение было принято с целью обеспечить подготовку и прохождение отопительного сезона. Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук 16 сентября сообщил, что на заседании правительства были приняты изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых полежат лицензированию и квот на 2022 год, кабмин разрешил экспорт 100 тысяч тонн угля в Польшу.

Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает 3 тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.