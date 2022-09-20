МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Группа стран Евросоюза выступила против новых указаний Еврокомиссии и считает, что они ослабляют санкции ЕС в отношении угля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. В ЕК рассказали, на сколько Европе хватит газа из хранилищ

Отмечается, что, согласно новым указаниям, перемещение некоторых товаров, в том числе угля и связанной продукции, "следует разрешать для борьбы с вызовами в области продовольственной и энергетической безопасности во всем мире". До этого комиссия заявляла, что ее санкции запрещают операторам ЕС перемещение угля и предоставление услуг, таких как финансирование и страхование, всем партиям такой продукции, происходящим из России.

"Группа стран Евросоюза выступила против новых указаний исполнительного органа ЕС, которые, как они опасаются, ослабляют санкции и могут позволить странам транспортировать такие российские товары, как уголь, по всему миру. По словам людей, знакомых с ходом переговоров, государства-члены, в том числе Польша и страны Балтии, раскритиковали обновленные указания ЕС по санкциям во время встреч между европейскими министрами. Государства попросили комиссию отложить публикацию документа до тех пор, пока не будет рассмотрен этот вопрос", — передает агентство.

Источники отметили, что комиссия заявила государствам-членам в ходе встречи, что разъяснения направлены на недопущение какого-либо негативного воздействия на продовольственную и энергетическую безопасность третьих стран по всему миру, и в первую очередь были сосредоточены вокруг удобрений.

Источники также заявили, что группа стран была сбита с толку предложениями и указала, что новый текст содержит ссылки на древесину, некоторые цементные изделия и уголь.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.