БРЮССЕЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Власти Валлонского региона Бельгии начали отключать освещение на автотрассах после 22:00 (23.00 мск), чтобы снизить потребление электроэнергии на фоне энергетического кризиса в Европе, говорится в сообщении регионального правительства. В Чехии сократят время отопления в здании парламента

"В контексте экономического кризиса эта мера преследует снижение потребления электроэнергии в Валлонском регионе с одной стороны, с другой — снизит затраты госсектора на электроэнергию", — говорится в заявлении регионального правительства.

При этом власти пообещали сохранить освещение на опасных участках автотрасс, особенно на съездах.

Ожидается, что экономия составит порядка 400 тысяч евро в год.

Ранее сообщалось, что бельгийские власти намерены отключать ночное освещение госучреждений, сократить затраты на отопление.