В Бельгии начали отключать освещение на автотрассах для экономии
В Бельгии начали отключать освещение на автотрассах для экономии электроэнергии
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Власти Валлонского региона Бельгии начали отключать освещение на автотрассах после 22:00 (23.00 мск), чтобы снизить потребление электроэнергии на фоне энергетического кризиса в Европе, говорится в сообщении регионального правительства.
"В контексте экономического кризиса эта мера преследует снижение потребления электроэнергии в Валлонском регионе с одной стороны, с другой — снизит затраты госсектора на электроэнергию", — говорится в заявлении регионального правительства.
При этом власти пообещали сохранить освещение на опасных участках автотрасс, особенно на съездах.
Ожидается, что экономия составит порядка 400 тысяч евро в год.
Ранее сообщалось, что бельгийские власти намерены отключать ночное освещение госучреждений, сократить затраты на отопление.
https://1prime.ru/energy/20220920/838191024.html
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