МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Поставки угля и природного газа из России в Китай в августе 2022 года установили исторический рекорд, сообщает в среду посольство РФ в КНР. Экспорт золота из Швейцарии в Китай в августе сократился

"По данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, в августе Китай импортировал природный газ из России на общую сумму 409,37 миллиона долларов США. Этот показатель является наивысшим по меньшей мере с января 2017 года — максимального доступного периода наблюдений китайской таможни", — говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

Отмечается, что "экспорт угля из России в Китай в августе также достиг максимума за пять лет — 8,542 миллиона тонн, по данным ГТУ КНР, по сравнению с июлем поставки выросли на 15%, а в годовом выражении рост составляет 57%".