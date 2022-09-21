Поставки угля и газа из России в Китай установили исторический рекорд
Посольство: в августе поставки угля и газа из России в Китай установили исторический рекорд
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Поставки угля и природного газа из России в Китай в августе 2022 года установили исторический рекорд, сообщает в среду посольство РФ в КНР.
"По данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, в августе Китай импортировал природный газ из России на общую сумму 409,37 миллиона долларов США. Этот показатель является наивысшим по меньшей мере с января 2017 года — максимального доступного периода наблюдений китайской таможни", — говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Отмечается, что "экспорт угля из России в Китай в августе также достиг максимума за пять лет — 8,542 миллиона тонн, по данным ГТУ КНР, по сравнению с июлем поставки выросли на 15%, а в годовом выражении рост составляет 57%".
https://1prime.ru/energy/20220921/838193300.html
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