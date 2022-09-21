МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в августе, по предварительным данным, вырос по сравнению с окончательными данными за июль на 127 тысяч баррелей в день, или на 6,8%, составив 1,998 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD). Добыча "Газпром нефти" достигла исторического максимума

Согласно итоговым данным за июль, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 1,871 миллиона баррелей в день.

NPD при этом отмечает, что показатель августа оказался на 3,7% меньше прогноза организации.

В том числе объем добычи нефти в августе составил 1,774 миллиона баррелей в день, что на 3,1% ниже прогноза NPD и на 8,1% больше уровня июля. Объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил в августе 205 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 19 тысяч. Минприроды заявило об изменении объемов разведанных запасов нефти и газа

Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии газа составил 347,7 миллиона кубометров в сутки, что на 4,5% выше прогноза NPD.

Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти.