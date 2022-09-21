МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Великобритания объявила план поддержки предприятий в борьбе с ценами на электроэнергию, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте правительства Соединенного Королевства. В Великобритании оценили меры поддержки семей

"В рамках новой правительственной программы поддержки по оплате счетов за электроэнергию правительство предоставит скидку на оптовые цены на газ и электричество для всех небытовых потребителей (включая все британские предприятия, некоммерческий сектор, например, благотворительные организации, и государственный сектор, например, школы и больницы)", — говорится в сообщении.

Программа поддержки будет действовать с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года, говорится в заявлении. Помимо этого, британское правительство установила потолок на оптовые цены на электричество и газ – 211 фунтов за МВт/ч и 75 фунтов МВт/ч соответственно. Как отмечается в документе, этот показатель почти на 50% меньше оптовых цен, ожидаемых этой зимой.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о заморозке счетов на энергию для британских домохозяйств с 1 октября на ближайшие два года, теперь среднегодовой счет за газ и электричество не превысит 2500 фунтов стерлингов.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни сильно ударил по домохозяйствам и предприятиям.