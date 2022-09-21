МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Энергокомпании уведомили "Системный оператор ЕЭС" (СО ЕЭС) о необходимости экономии в октябре ресурса 21 газотурбинной установки (ГТУ) иностранного производства общей мощностью 2,4 ГВт, сообщил энергодиспетчер. Мишустин назвал опору российской экономики в условиях санкций

"Участники оптового рынка электроэнергии и мощности подали в "Системный оператор" уведомления о необходимости экономии ресурса работы ГТУ (ПГУ) в октябре 2022 года в отношении 21 единицы генерирующего оборудования общей установленной мощностью 2 406 МВт", — говорится в сообщении.

В связи с введенными международными санкциями энергетическая отрасль РФ столкнулась с проблемой сохранения ресурса газотурбинного оборудования иностранного производства из-за проблем сервисного обслуживания и обеспечения комплектующими. Речь идет о порядке 23 ГВт мощности тепловых станций РФ.

По данным " Системного оператора", уведомления об экономии ресурса газовых турбин в октябре подали АО "ДГК" (входит в "Русгидро"), "Интер РАО – Управление электрогенерацией", ООО "Лукойл-Астраханьэнерго", ООО "Лукойл-Ставропольэнерго", ООО ПАО "Мосэнерго", АО "ТГК-1", ПАО "Энел Россия", ПАО "Юнипро". Песков рассказал о контактах "Газпрома" и Siemens по газовой турбине

Наблюдательный совет "Совета рынка" (регулятор энергорынков) на днях принял изменения в договор о присоединении к торговой системе оптового рынка, связанные с учётом экономии ресурса газотурбинных установок. Изменения приводят правила оптового рынка в соответствие с сентябрьским постановлением правительства РФ о регулировании экономии ресурса иностранных газовых турбин. Согласно документу, режим экономии продлится до конца 2023 года. Постановление вступает в силу с 1 октября.

До 4 октября "Системный оператор" планирует опубликовать перечень энергорайонов, для которых будет установлено наличие рисков снижения надежности энергоснабжения потребителей.