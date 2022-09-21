МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Предстоящая зима в Европе, включая Польшу, будет тяжелой, заявил глава польского топливного концерна Orlen Даниель Обайтек. Президент Польши заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации

Он отметил в интервью изданию Wirtualna Polska, что зимой будет тяжело для всей Европы, в том числе Польши.

"Да, тоже. Но Польша — не одинокий остров. Мы экономически связаны хотя бы с нашими соседями, поэтому я говорю, что это проблема всей Европы. И теперь нужно сосредоточиться на поиске решений в разных сферах экономики", — подчеркнул Обайтек.

Председатель правления концерна отметил, что зимой в польских домах не будет холодно, однако вопрос цены отопления пока не решен.

Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.