Великобритания озвучит сумму затрат на "потолок" цен на электроэнергию
В Великобритании в пятницу озвучат сумму, необходимую для введения потолка цен на электроэнергию
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ЛОНДОН, 21 сен — ПРАЙМ. Правительство Великобритании в пятницу озвучит сумму, которая будет затрачена в ближайшие месяцы связи с введением потолка цен на электроэнергию для домохозяйств и бизнеса. Об этом в среду заявила представитель британского премьер-министра.
Правительство пообещало ограничить цены на электроэнергию и газ для компаний, причем лимиты будут более чем в два раза ниже рыночных цен. Министр финансов Великобритании Кваси Квартенг планирует в пятницу изложить свои планы по поддержке домохозяйств и бизнеса на протяжении зимнего периода.
"Издержки будут представлены в рамках выступления на тему налогово-бюджетной политики в пятницу", — сообщила представитель премьера.
https://1prime.ru/energy/20220921/838202417.html
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