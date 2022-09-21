ЛОНДОН, 21 сен — ПРАЙМ. Правительство Великобритании в пятницу озвучит сумму, которая будет затрачена в ближайшие месяцы связи с введением потолка цен на электроэнергию для домохозяйств и бизнеса. Об этом в среду заявила представитель британского премьер-министра. В Великобритании оценили меры поддержки семей

Правительство пообещало ограничить цены на электроэнергию и газ для компаний, причем лимиты будут более чем в два раза ниже рыночных цен. Министр финансов Великобритании Кваси Квартенг планирует в пятницу изложить свои планы по поддержке домохозяйств и бизнеса на протяжении зимнего периода.

"Издержки будут представлены в рамках выступления на тему налогово-бюджетной политики в пятницу", — сообщила представитель премьера.