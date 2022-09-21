МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Верховная Рада поддержала возвращение отмененного в марте акциза на топливо, заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Китай понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо

"Рада вернула акцизный налог на топливо. Соответствующий законопроект был поддержан в целом", — сообщил он в своем телеграм-канале.

По его словам, эту меру поддержало 255 депутатов.

Железняк уточнил, что акциз на бензин, дизель и биотопливо составит сто евро за тысячу литров, а на газ — 52 евро за тот же объем. НДС для всех видов топливо по-прежнему составит семь процентов. При этом для нужд минобороны Украины акциз взиматься не будет, отметил депутат.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования. Ожидается, что акцизы начнут действовать в конце сентября.