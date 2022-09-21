ТЮМЕНЬ, 21 сен — ПРАЙМ. Доля российского оборудования в российской нефтегазовой отрасли к 2025 году достигнет почти 80%, считает вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров, об этом он сказал в ходе пленарной сессий на Промышленно-энергетическом форуме. Мантуров оценил возможности для увеличения экспорта российских удобрений

Мантуров отметил, что сейчас доля российского оборудования в нефтегазовом секторе составляет 60%. "Начинали мы в 2014 году на уровне чуть более 40% технологической независимости по нефтегазовому машиностроению в целом", — напомнил он.

"Мы рассчитываем выйти где-то к 2025 году на параметры ближе к 80% по технологической независимости. Для этого есть всем предпосылки, фундамент создан, с компаниями будем продолжать эту работу", — также сказал он.