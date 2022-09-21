ЦЮРИХ, 21 сен — ПРАЙМ. Потребление газа в Швейцарии за последние два месяца сократилось приблизительно на 20%, что связано преимущественно с ростом цен на энергоносители, заявил глава отдела энергетики Федерального управления национального экономического снабжения страны Бастиан Шварк. В Брюсселе проходит массовая акция против роста цен

"За последние два месяца потребление газа в Швейцарии снизилось примерно на 20 процентов. Аналогичная ситуация и в Германии. Компании отреагировали на высокие цены на газ", — заявил Шварк в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

Он добавил, что европейские страны прилагают много усилий для создания альтернативных источников топлива, однако эти меры позволят компенсировать лишь часть газа, который обычно проходит по газопроводу "Северный поток".

Шварк также заявил, что дефицит газа в стране более вероятен, чем дефицит электроэнергии, особенно в случае холодной зимы.

"Помимо газопровода "Северный поток", существует еще один трубопровод, по которому российский газ по-прежнему транспортируется на Запад через Украину. Этот трубопровод очень важен. В настоящее время он поставляет столько же газа, сколько "Северный поток 1" при полной загрузке. Если трубопровод через Украину, проходящий через центр зоны боевых действий, выйдет из строя, у Европы возникнет еще большая проблема", — добавил представитель швейцарского ведомства.

Швейцарские власти ранее заявляли, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.