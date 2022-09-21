БРЮССЕЛЬ, 21 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) согласовала проект 13 стран Евросоюза по развитию инфраструктуры водородного топлива, на которой будет выделено до 5,2 миллиарда евро государственных средств, говорится в релизе ЕК. Путин оценил перспективы водородной энергетики

"Комиссия одобрила в соответствии с правилами государственной помощи ЕС второй "Важный проект, представляющий общеевропейский интерес (IPCEI)" по поддержке исследований, инноваций, первого промышленного внедрения и строительства соответствующей инфраструктуры" в сфере водорода, говорится в сообщении.

В частности, речь идёт о помощи в создании "крупномасштабных электролизеров и транспортной инфраструктуры для производства, хранения и транспортировки возобновляемого и низкоуглеродистого водорода", отмечает ЕК.

Проект под названием "IPCEI Hy2Use" был совместно подготовлен и предоставлен на рассмотрение Еврокомиссии тринадцатью государствами-членами ЕС: Австрией, Бельгией, Данией, Финляндией, Францией, Грецией, Италией, Нидерландами, Польшей, Португалией, Словакией, Испанией и Швецией, сообщается в релизе.

"Страны-члены предоставят до 5,2 миллиарда евро государственного финансирования, что, как ожидается, позволит открыть путь для дополнительных 7 миллиардов евро частных инвестиций", — отмечает ЕК.