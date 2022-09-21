ТЮМЕНЬ, 21 сен — ПРАЙМ. Потребность в дополнительном финансировании на разработку СПГ-оборудования в России оценивается в 15 миллиардов рублей до 2025 года, Минпромторгом уже проводится работа по их изысканию, сообщил журналистам вице-премьер — глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. Российские производители должны занять все ниши, заявил Путин

Он уточнил, что в этом году на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по СПГ-оборудованию в общей сложности будет выделено 3 миллиарда рублей.

"С учетом необходимости проведения оставшихся 11 первоочередных НИОКР, развития соответствующей испытательной базы, а также освоения производства дополнительных видов СПГ-оборудования, потребность в котором возникла у "Новатэка" и "Газпрома" в текущих экономических условиях, общие затраты на период до 2025 года мы оцениваем в более чем 15 миллиардов рублей", — пояснил Мантуров в кулуарах Промышленно-энергетического форума.

"Безусловно мы видим необходимость в наращивании объема финансирования данных мероприятий и проводим работу по изысканию дополнительных средств на период 2023-2025 годов", — подчеркнул он.

Мантуров также уточнил, что соответствии с действующим механизмом компенсации части затрат на проведение НИОКР объем софинансирования работ со стороны компаний должен составлять не менее 30%. На практике же доля собственных средств предприятия в общей стоимости проведения НИОКР составляет порядка 50%.