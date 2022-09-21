Цены на бензин в США вновь начали расти после снижения почти 100 дней подряд
Читать 1prime.ru в
ВАШИНГТОН, 21 сен — ПРАЙМ. Цены на бензин в США прекратили продолжительное снижение, длившееся 99 дней подряд, и вернулись к росту, свидетельствуют опубликованные в среду статистические данные Американской автомобильной ассоциации (ААА).
По данным ассоциации, средняя цена топлива на заправках страны достигла 3,681 доллара за галлон по состоянию на среду по сравнению с уровнем вторника в 3,674 доллара за галлон.
Несмотря на продолжительное снижение, цены на бензин в США остаются почти на полдоллара выше своих прошлогодних значений. Год назад средняя цена топлива оценивалась в 3,192 доллара за галлон. Исторический максимум в 5,016 доллара был достигнут 14 июня.
Во вторник президент США Джо Байден объявил, что цены на бензин в стране вернулись к уровням начала марта.
https://1prime.ru/energy/20220921/838208475.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.