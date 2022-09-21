ВАШИНГТОН, 21 сен — ПРАЙМ. Цены на бензин в США прекратили продолжительное снижение, длившееся 99 дней подряд, и вернулись к росту, свидетельствуют опубликованные в среду статистические данные Американской автомобильной ассоциации (ААА). Цены на газ в Европе закрылись падением до 1868 долларов за тысячу кубов

По данным ассоциации, средняя цена топлива на заправках страны достигла 3,681 доллара за галлон по состоянию на среду по сравнению с уровнем вторника в 3,674 доллара за галлон.

Несмотря на продолжительное снижение, цены на бензин в США остаются почти на полдоллара выше своих прошлогодних значений. Год назад средняя цена топлива оценивалась в 3,192 доллара за галлон. Исторический максимум в 5,016 доллара был достигнут 14 июня.

Во вторник президент США Джо Байден объявил, что цены на бензин в стране вернулись к уровням начала марта.