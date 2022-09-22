МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Все совместные с Россией проекты, включая строительство газопровода в Республике Сербской, будут продолжены, заявил в интервью РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад Додик по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В ЕЦБ призвали продолжить повышение процентных ставок

"Президент Путин является большим другом сербского народа, как и всех остальных народов, поэтому мы всегда с особым вниманием относимся к нашим встречам. Безусловно, на первом месте был разговор об энергетике. Мы пришли к тому, что все наши проекты, включая газ и строительство газопровода и теплоэлектростанций в Республике Сербской (будут продолжены) в сотрудничестве с компанией "Зарубежнефть", которая уже имеет нефтеперерабатывающий завод в Республике Сербской", — сказал политик.

Он подчеркнул, что сотрудничество с Россией в газовой сфере продвигается успешно, и его следует только продолжать и улучшать.

"Республика Сербская надежно снабжается источниками энергии из России. Мы являемся не самым крупным потребителем, но, тем не менее, важным", — добавил Додик.

Газовая компания GAS-RES, принадлежащая правительству Республики Сербской Боснии и Герцеговины, с 1 июня продлила договор на поставки природного газа с "Газпромом". Глава минэнерго Республики отмечал, что официальную Баня-Луку полностью удовлетворяют договорённости по цене газа и динамике поставок. Он отмечал, что цена составляет "около 290 долларов за тысячу кубометров или немного выше" и что она будет корректироваться каждый квартал.

Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубометров.

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