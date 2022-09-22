МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Более 70 процентов жителей Польши считают, что их страна плохо подготовилась к возможному энергетическому кризису. Об этом говорят результаты опроса, проведенного институтом Pollster для издания Super Express среди 1075 человек. Поляки начали покупать уголь в Чехии

Согласно данным, на вопрос о том, насколько хорошо Польша подготовилась к энергокризису, 71 процент респондентов ответил "плохо", 26 процентов выбрали вариант "хорошо", а еще 13 процентов затруднились с ответом.

Как отметили авторы исследования, в стране наблюдается дефицит угля, а импортное топливо отличается низким качеством.

"Неизвестно, будет ли нехватка газа зимой, поскольку правительство еще не заключило контракты на поставку этого топлива по трубопроводу Baltic Pipe. Кроме того, в январе вырастут счета за электроэнергию", — говорится в материалах. Польша запасла уголь на "суперсуровую зиму"

Аналитики считают, что такая ситуация может негативно отразиться на рейтинге правящей партии PiS.

Польша в апреле текущего года ввела эмбарго на ввоз угля из России в рамках европейских санкций. Запрет действует как для государственных, так и для частных компаний. В результате страна столкнулась с дефицитом этого энергоресурса и резким ростом его стоимости: тонна угля у частных поставщиков подорожала до 640 долларов.