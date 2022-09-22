Жители Польши оценили готовности страны к энергокризису
Более 70 процентов жителей Польши заявили, что их страна плохо подготовилась к энергокризису
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Более 70 процентов жителей Польши считают, что их страна плохо подготовилась к возможному энергетическому кризису. Об этом говорят результаты опроса, проведенного институтом Pollster для издания Super Express среди 1075 человек.
Согласно данным, на вопрос о том, насколько хорошо Польша подготовилась к энергокризису, 71 процент респондентов ответил "плохо", 26 процентов выбрали вариант "хорошо", а еще 13 процентов затруднились с ответом.
Как отметили авторы исследования, в стране наблюдается дефицит угля, а импортное топливо отличается низким качеством.
"Неизвестно, будет ли нехватка газа зимой, поскольку правительство еще не заключило контракты на поставку этого топлива по трубопроводу Baltic Pipe. Кроме того, в январе вырастут счета за электроэнергию", — говорится в материалах.
Аналитики считают, что такая ситуация может негативно отразиться на рейтинге правящей партии PiS.
Польша в апреле текущего года ввела эмбарго на ввоз угля из России в рамках европейских санкций. Запрет действует как для государственных, так и для частных компаний. В результате страна столкнулась с дефицитом этого энергоресурса и резким ростом его стоимости: тонна угля у частных поставщиков подорожала до 640 долларов.
https://1prime.ru/energy/20220922/838213194.html
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