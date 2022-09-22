ПАРИЖ, 22 сен — ПРАЙМ. Всплеск цен на энергию, а также нехватка молока, мяса и овощей угрожают деятельности заводов по производству продуктов питания во Франции, пишет в четверг издание Figaro. Ле Пен высказалась против поставок Францией газа в Германию

Отмечается, что продолжительная засуха и жара во Франции, а также конфликт на Украине повлияли на доступность и цены на многие продукты, в особенности — овощи, масла, молоко и горчицу, а энергетический кризис привел к ослаблению цепочек производства продуктов питания в стране.

Как сообщил президент Сельскохозяйственной кооперации, объединяющей 40% французской агропромышленности, Доминик Шарже, риск прерывания деятельности заводов по производству продуктов питания во Франции никогда не был таким высоким, как сейчас.

После того, как цены на электроэнергию и природный газ, снабжающие молочные, сахарные и консервные заводы, выросли за год на 350% и 380% соответственно, в пищевой промышленности начались первые осложнения.

Производители молочных продуктов уже предупредили о трудностях при снабжении французов молочными продуктами. Сообщается, что помимо цен на энергию, они опасаются преждевременных отключений электроэнергии, что заставит их выбрасывать молоко.