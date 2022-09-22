МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. "Системный оператор ЕЭС" сообщил о задержках в реализации программы модернизации российских тепловых станций. ФСК ЕЭС соберет заявки на биржевые облигации до полудня

"В отдельных районах мы прогнозируем сложности с возможностью начала модернизационных мероприятий (электростанций — ред.) в связи с тем, что энергопотребление сильно превышает существовавшие прогнозы, и вывод отдельных объектов может стать в модернизацию невозможным", — сказал предправления СО ЕЭС Федор Опадчий на конференции, организованной Советом производителей энергии.

По его словам, некоторые энергокомпании уже заявили о сдвигах сроков запусков проектов модернизации ТЭС из-за проблем с энергооборудованием. Речь идет о семи объектах общей мощностью 2,4 ГВт.

Опадчий подчеркнул, что из-за рисков, связанных с оборудованием, у программа будет какими-то темпами сдвигаться вправо.

Программа комплексной модернизации действующих ТЭС (КОММод) была запущена в 2019 году. За 10 лет ее реализации (2022-2031 годах) планировалось привлечь в отрасль порядка 1,9 триллиона рублей и обновить до 41 ГВт действующих мощностей. Проекты окупаются за счет крупных потребителей, которые оплачивают мощность объектов по повышенному тарифу. По программе модернизации в 2022-2027 годах планировалось запустить проекты на 25,2 ГВт.