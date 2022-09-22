МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Цены на дрова и древесные гранулы в ФРГ в августе 2022 года выросли на 85,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило статистическое ведомство Германии Destatis.
"Цены на дрова и древесные гранулы в августе 2022 года выросли на 85,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и, таким образом, значительно превысили рост потребительских цен в целом", — говорится в сообщении.
Уточняется, что потребцены за тот же период выросли на 7,9%.
"Причинами роста цен на дрова и древесные гранулы выше среднего являются, помимо повышенного спроса, также увеличение закупочных и транспортных расходов в деревообрабатывающей промышленности", — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что все больше людей в Германии обращаются к дровам как к альтернативному способу отопления своих домов на фоне роста цен на газ, нефть и электричество.
https://1prime.ru/energy/20220922/838221985.html
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