МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг выросла на 0,44%, до 57 949 рублей за тонну, побив исторический рекорд, установленный 4 августа, свидетельствуют данные торгов. Стоимость топлива на заправках в ДНР снизилась еще на один рубль

Цена бензина Аи-92 и Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России при этом снизилась. Марка Аи-92 подешевела на 1,02%, до 42 116 рублей за тонну, Аи-95 — на 1,4%, до 43 831 рубль за тонну.

Мазут потерял в цене 4,05%, она составила 7 985 рубля, а сжиженные углеводородные газы (СУГи) — на 6,81%, до 19 487 рублей. Стоимость авиакеросина осталась на уровне на уровне 69 952 рублей.

Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Стоимость дизельного топлива на бирже в этом году обновляла свои рекордные значения в две волны — в январе и в конце июля.