МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Американская экономика оказалась среди тех, кто извлек наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе, пишет The Wall Street Journal. Пушков предрек испытания курсу ЕС на сокращение импорта топлива из России

Европейские компании, производящие сталь, удобрения и другие товары, служащие основной экономической активности, столкнулись с заоблачными ценами на природный газ и постепенно переносят свои предприятия в США. Их привлекают там более стабильные цены на энергоносители и крепкая поддержка правительства, отмечается в публикации.

Пока резкие колебания цен на энергоносители и постоянные проблемы в цепочках поставок угрожают Европе тем, что, как предупреждает рядо экономистов, может послужить новой эпохой деиндустриализации, Вашингтон одобрил меры стимулирования промышленного производства и перехода на экологически чистые источники энергии.

В итоге, как отмечают главы компаний, чаша весов все больше склоняется в пользу Соединенных Штатов, особенно для компаний, занимающихся реализацией проектов по производству химикатов, аккумуляторов и другой энергоемкой продукции.

Аналитики и инвесторы говорят, что Европа остается желанным рынком для передовых производственных технологий, она располагает квалифицированной рабочей силой. Из-за накопившегося за время пандемии спроса компании, которые за последние несколько месяцев столкнулись с резким ростом цен на энергоносители, переложили это бремя на своих клиентов. Вопрос в том, как долго будут сохраняться такие высокие цены на природный газ.

Исполнительный директор крупного норвежского предприятия по производству удобрений Yara International Свейн Торе Холсетер отметил, что европейским производителям может быть трудно сохранять конкурентоспособность в отсутствие более низких цен на газ и таких мер стимулирования, которые в настоящее время предлагает правительство США. "В результате некоторые отрасли безвозвратно перенесут свое производство в другие страны", – сказал он.