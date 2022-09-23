МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Немецкие производители туалетной бумаги вынуждены повышать цены и сокращать производство из-за высоких цен на энергоносители, пишет издание Financial Times. FT: новые антироссийские санкции Евросоюза затронут лимит цен на нефть

"Чтобы сделать один двухметровый "исходный рулон" туалетной бумаги на немецком заводе Essity в городе Майнц-Костхайм… требуется 700 киловатт-часов природного газа… На фоне растущих цен на энергию и опасений о приближающемся дефиците, Essity решил повысить цены и перейти на другие источники топлива", — пишет газета. Согласно газете, компания повышает стоимость туалетной бумагу Lotus и подгузников Libero на 18%.

Издание отмечает, что дюссельдорфский Hakle, один из наиболее известных брендов туалетной бумаги в Германии, уже заявил о банкротстве, сославшись на высокие цены на энергию, материалы и транспортные расходы.

Представители отрасли считают, что им придется нелегко, даже если государство окажет поддержку. Также существует опасение, что компании будут затронуты нормированием потребления энергии. "Производить шоколадное печенье, возможно, нет необходимости, но необходимо производить туалетную бумагу", — приводит издание слова представителя объединения немецкой целлюлозно-бумажной промышленности Die Papierindustrie Грегор Гайгер. СМИ: Евросоюз ввел санкции против всех "важных птиц" в России

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что больше половины жителей ЕС, а в некоторых странах две трети, не готовы поддерживать антироссийские санкции. По его словам, различные инициативы, от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги, разрабатываются ради того, чтобы наказать "дремучую Россию".