МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. В Польше готовятся раздавать школьникам таблетки йодида калия на случай угрозы радиоактивного заражения. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на информацию из Общенациональной ассоциации руководителей системы образования. Жители Польши оценили готовности страны к энергокризису

"Нас информируют о встречах, на которых муниципалитеты обязывают их (руководство школ — ред.) распространять таблетки в случае возможной угрозы", — сказано в сообщении.

По информации издания, в некоторых случаях директорам школ поясняют, что на распределение йодида калия у них будет шесть часов после объявления тревоги.

Подчеркивается, что пресс-секретарь Варшавского магистрата подтвердил проведение "подготовки к распространению таблеток, содержащих йодид калия, на случай возникновения радиационной опасности". "Распространение таблеток начнется после принятия постановления Мазовецкого воеводы", уточнил он.

Йодид калия защищает щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода при радиационном поражении.