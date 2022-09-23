МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. В Министерстве экономики Германии в рамках реструктуризации планируют учредить новый отдел по энергетической безопасности и экономической стабилизации, заявил официальный представитель ведомства Штефан Габриэль Хауфе. Volkswagen может закрыть заводы в Германии из-за проблем с газом

"Сегодня (министр экономики Роберт Хабек) принял решение создать новый отдел, чтобы усилить структуру министерства в целом", — сказал он.

Пресс-секретарь немецкого Минэкономики уточнил, что в компетенцию структуры войдут вопросы энергетической безопасности и экономической стабилизации в Германии. Главой отдела станет бывший руководитель министерского отдела по экономической политике страны Филипп Штайнберг, подчеркнул Хауфе.